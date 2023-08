Risque d'incendie : des pompiers alsaciens envoyés en renfort dans le Sud

Quatre véhicules et 13 pompiers du Bas-Rhin envoyés en renfort dans le Var et les Bouches du Rhône début aout.

Le soleil n'est pas encore levé au moment des derniers préparatifs pour les 13 pompiers du Bas-Rhin qui prennent la route vers le Var et les Bouches-du-Rhône en ce mardi 1er aout. De nombreux massifs sont en risque élevé d'incendie , et depuis les gros feux de l'an dernier, de nouveaux renforts ont été organisés au sein des pompiers.

Des pompiers préparés

Le lieutenant Yann Materne, 42 ans fait partie de la colonne de renfort qui part pour Draguignan dans le Var. "Evidemment il y a un peu d'appréhension, mais la formation fait qu'on est préparés et on a la chance de pouvoir partir régulièrement et se tenir un peu au clair vis-à-vis des feux de forêts en en faisant souvent." Yann Materne est déjà parti dans le Sud l'an dernier, mais aussi dans le Morbihan et le Maine et Loire.

Les treize pompiers du Bas-Rhin qui partent en renfort vers le Sud. © Radio France - Paola Guzzo

Si aucun feu de forêt ne se déclare, les pompiers devraient rentrer dans un peu plus d'une semaine, sinon ils seront relevés plus rapidement, les interventions sur les incendies sont très éprouvantes.