Risque d'incendie en Côte-d'Or : "les phénomènes constatés sur le flanc méridional nous touchent maintenant"

C'est un dimanche pas comme les autres en Côte-d'Or, car c'est inédit dans le département, il est impossible d'aller se promener en forêt. On oublie les pique niques et les ballades. Face au risque très important de départ de feu, les accès sont interdits dans les bois et les différents massifs forestiers de 10H jusqu'à 20h. On en parle avec le président du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or

La situation est si grave que ça pour interdire l'accès aux forêts ?

Effectivement, si nous sommes amenés à prendre ces mesures de prévention, c'est que nous avons tous en tête qu'aujourd'hui que plus de 47. 000 hectares ont brûlé sur le territoire national, et les phénomènes que nous avons constaté jusqu'à maintenant sur le flanc méridional, touchent petit à petit, la Côte d'Or, d'où ces mesures de prévention mise en place. C'est vrai que c'est inédit. C'est une première sur le département de la Côte d'Or. Si on avait pu s'en dispenser, on l'aurait fait. Mais malheureusement, le stress hydrique des végétaux que l'on constate tous depuis plusieurs semaines, ces températures à la hausse et particulièrement depuis ce samedi, la présence du vent qui n'existait pas les jours précédents nous obligent à prendre cet arrêté préfectoral.

Pourquoi seulement ce dimanche, entre 10 h et 20 h, puisqu'on imagine que le risque d'incendie va continuer ?

L'arrêté préfectoral prévoit en effet seulement cette journée de 10 h à 20 h. On sait que ce dimanche, les Côte-d'Oriens vont tenter de se déplacer pour aller faire un pique nique, passer des moments de loisirs, pour aller faire des balades en forêt comme chacun peut le faire régulièrement. Mais ce phénomène pourra être reconduit d'ailleurs à partir des jours suivants, suivant les conditions climatiques dans notre département.

Y a t il des secteurs qui sont plus concernés que d'autres, où la situation est vraiment critique ?

La situation est effectivement préoccupante dans les secteurs de résineux parce que ces essences d'arbres qui sont très propices aux incendies. Ce sont les secteurs situés entre la métropole dijonnaise et l'agglomération beaunoise, les hautes côtes où le danger est réel. Il y a des plantations de résineux qui sont là depuis des décennies et qui sont souvent accessibles aux promeneurs, pour les pique nique. Et pour les pompiers, ce sont des secteurs difficiles d'accès.

Que risquent ceux qui ne respectent pas cette interdiction ?

Comme pour tout arrêté préfectoral, il y a des sanctions prévues. Elles rentrent dans le code forestier, le code de l'environnement et le code pénal. Mais il faut savoir aussi que surtout ces mesures sont prises avant tout pour le bien des personnes et des biens et aussi bien sûr pour le bien de notre environnement.