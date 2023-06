Risque d'incendie : le rallye Vosges Grand Est muscle son dispositif de sécurité

C'est une nouvelle donne à gérer pour l'organisation du rallye Vosges Grand Est qui a démarré ce vendredi 16 juin et s'achève le dimanche 18 juin : le risque incendie. Alors que 30 hectares de forêts ont brûlé cette semaine à Bois-de-Champ , le comité d'organisation de la course a dû annuler une spéciale prévue dimanche à Taintrux. Les pilotes auraient dû emprunter la D420 lors d'une liaison, un axe fermé à la circulation et encore utilisé par les pompiers depuis l'incendie de Bois-de-Champ.

Ce n'est pas tout puisqu'en plus des extincteurs présents à bord des voitures et en possession des commissaires de course, l'organisation a dû mobiliser à la demande de la préfecture des citernes d'eau dans les lieux les plus sensibles. Le comité d'organisation, présidé par Karine Hot, appelle aussi à la vigilance les milliers de spectateurs attendus au bord des routes : "il faut vraiment que les personnes fassent très attention et mesurent l'importance de la situation. On ne fume pas en forêt. Si on fume, on éteint son mégot et on l'emporte [...] Le véhicule info passera le message aux spectateurs".

Dans un communiqué, la préfecture des Vosges appelle également à la plus grande vigilance pour ce week-end.