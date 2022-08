Risque d'orages en Bretagne : l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie attendu localement

En effet, il a fait chaud ce mercredi en Bretagne : 24 degrés à St Brieuc, 26 degrés à Dinard, 30 degrés à Rennes, 31 degrés à Redon. "L'air chaud présent sur notre région sera bousculé par une intrusion d'air plus frais arrivant par le nord-ouest", prévoit Sébastien Decaux, météorologue à Météo-Bretagne Météo-Concept et prévisionniste sur France Bleu Armorique. A partir de minuit, une masse d'air très instable traversera la Bretagne vers la Normandie en transitant par l'est du Morbihan et l'Ille-et-Vilaine.

Des orages particulièrement musclés

Le temps va radicalement changer. Ces orages peuvent donner lieu à des cumuls de pluie parfois très importants (10 à 30 mm, localement 40 mm sont attendus en particulier sur l'est des Côtes-d'Armor et du Morbihan, en Ille-et-Vilaine ainsi que sur le nord de la Loire-Atlantique). "C'est l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie. Des inondations sont à craindre", prévient Sébastien Decaux. Des chutes de grêle sont aussi envisagées. Cet épisode devrait s'achever jeudi à la mi-journée.

