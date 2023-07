Risque de feux de forêt en Creuse : découvrez comment les pompiers se préparent

Ce camion spécialisé dans la lutte contre les feux de forêt est le plus grand et le plus récent de Creuse.

Saviez-vous que neuf incendies sur dix sont liés à l'activité humaine ? Alors que l'été dernier a été marqué par des feux monstres en France, les pompiers creusois se préparent. L'an dernier, 117 d'entre eux sont partis en renfort en Gironde. Cette mission leur a permis de gagner en expérience, car la Creuse n'échappe pas aux incendies estivaux, surtout à mesure que les sécheresses et les canicules se multiplient.

Le nombre de départs de feu a augmenté de 80% en un an en Creuse : il y en a eu 202 l'an dernier, contre 112 en 2021. Pour les éteindre, les pompiers creusois disposent de quinze engins spécifiques. Le plus récent, qui est également le plus imposant, mesure sept mètres de long, trois mètres de haut, il fait quatorze tonnes et abrite 4.000 litres d'eau. "Il est très bien équipé", souligne le capitaine Jean-Luc Fournet.

A l'arrière se trouvent deux lances incendie, permettant aux pompiers d'intervenir à 200 mètres du véhicule : "Il y a une lance de 120 mètres et ensuite 80 mètres roulés sur une clé de portage, c'est comme un sac à dos avec des tuyaux. Il faut avoir une bonne condition physique parce que ça pèse trente kilos !", explique ce pompier volontaire responsable du centre de secours de Bourganeuf.

La Creuse a quinze engins dédiés aux feux de forêt. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Creuse et Gironde, quelles différences ?

Jean-Luc Fournet fait partie des pompiers creusois qui ont été envoyés en renfort en Gironde l'été dernier. Là bas, contrairement à la Creuse, le SDIS dispose d'engins capables d'entrer dans les forêts. Malgré tout, "on n'a pas été perdus, sourit le capitaine. Ca a permis au personnel de prendre de l'expérience parce c'était des feux surdimensionnés, pas les petits feux qu'on a en Creuse."

Les "petits feux" creusois ont quand même brulé trente-six hectares l'an dernier, contre seize en 2021. Ce pompier volontaire a un message à nous faire passer : "Les barbecues en forêt, c'est interdit. La moindre braise qui tombe par terre peut prendre avec un coup de vent, même avec un mégot de cigarette. Le temps qu'on arrive on passe de dix mètres carré à trois cent mètres carré, voire plus."

Feux de camp interdits

Pour rappel, tout feu est en effet interdit à moins de 200 mètres d'une forêt. Sinon, vous vous exposez minimum à une amende de 135 euros. "En Creuse, on est presque partout à moins de 200 mètres d'une forêt, insiste Patrick Depalle, de l’Office Français de la Biodiversité. Donc à part sur les lieux bien spécifiques aménagés pour les barbecues, pas de feu de camp." Il peut y avoir des contrôles, autour du lac de Vassivière par exemple.

L'autre danger vient des incendies d'origine agricole, explique le président de la chambre d'agriculture Pascal Lerousseau : "Nous sommes souvent avec du matériel qui produit des étincelles, comme un broyeur ou une presse. Il faut bien entretenir son matériel car la machine ou le tracteur peut prendre feu, et ensuite cela se propage à la récolte et au bois."

Les agriculteurs doivent prévoir une tonne à eau ou encore un extincteur à proximité du lieu où ils travaillent. Les particuliers aussi sont concernés : ne sortez pas les outils électriques quand il fait 35 degrés. En revanche il faut débroussailler au printemps et à l'automne pour limiter la propagation des incendies.

En Creuse les secteurs les plus à risque d'incendie sont la partie nord-est du département et le camp militaire de La Courtine. Pour savoir s'il y a un risque élevé d'incendie, vous pouvez consulter la météo des forêts sur le site de Météo France . Il est actualisé tous les jours à 17h, c'est une nouveauté cette année.