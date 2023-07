Risque de feux de forêt : la Moselle passe au niveau "danger sévère", certaines activités sont interdites

A cause de la sécheresse, et avec la chaleur étouffante que nous vivons et allons vivre en Moselle ces prochains jours, le risque d'incendies de végétation est de plus en plus élevé. Le préfet de la Moselle a donc décidé d'activer le degré de "danger sévère" : à compter de ce mardi 11 juillet, à partir de 10 heures, un certain nombre de restrictions s'appliquent dans notre l'ensemble de notre département. Voici lesquelles.

Sont strictement interdits :

les feux dits « festifs » et notamment de type bûcher et feu de la Saint-Jean

les feux de camp

le brûlage des résidus agricoles (taille des arbres fruitiers, vigne, élagage de haies...)

(taille des arbres fruitiers, vigne, élagage de haies...) les lâchers de lanternes volantes équipées de flammes.

équipées de flammes. les spectacles pyrotechniques, l’usage et le tir de feux d’artifice à moins de 300 mètres d’une lisière de forêt.

A noter que les spectacles pyrotechniques ne sont pas tous interdits : ceux utilisant au moins un artifice des catégories F4 ou T2 ou de plus de 35 kg de matière active d’artifices des catégories F2 ou F3 peuvent être organisés, à condition d’être déclarés en préfecture et en mairie, et donc, d’être tirés à plus de 300 mètres d’une lisière de forêt.

Sont interdits en forêt et à moins de 200 mètres des lisières :

tout feu , y compris pour les propriétaires et les ayants-droits

, y compris pour les propriétaires et les ayants-droits le fait de fumer

les activités de loisirs avec des moteurs thermiques , chaque jour de 13 heures à 22 heures

, chaque jour de 13 heures à 22 heures l’utilisation d’outils générateurs d’étincelles (engins thermiques, débroussailleuses…), chaque jour de 13 heures à 22 heures, à l’exception des activités agricoles qui restent autorisées sous réserve de la présence à proximité de moyens de protection : extincteur adapté au risque, moyen de communication afin de prévenir les services de secours de tout départ de feu, déchaumeuse prête à intervenir.

Ces mesures sont donc applicables à tout particulier et professionnel, à compter de ce mardi 10 heures, et ce jusqu'à nouvel ordre. Selon la préfecture de la Moselle, les pompiers ont déjà dû faire face à plus de 350 feux de végétation depuis le début de l'été.

