Risque de feux de forêts : cinq départements en alerte orange, une première depuis le lancement du dispositif

La Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, Paris et les Hauts-de-Seine sont les premiers départements à être placés en alerte orange en risque élevé de feux de forêts, indique Météo France ce lundi. Cette nouvelle "météo des forêts" est un outil lancé depuis vendredi par Météo France qui alerte quotidiennement la population sur le risque de départs de feux.

ⓘ Publicité

La Meuse et la Meurthe-et-Moselle sont en orange ce lundi et mardi. La Moselle, Paris et les Hauts-de-Seine s'ajoutent à la liste mardi. L'alerte orange signifie un "danger élevé", peut-on lire sur le site de Météo France. "Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales. Le risque de feux peut être localement très élevé", ajoute Météo France.

La météo des forêts pour lundi 12 et mardi 13 juin - Météo France

Lancé début juin, ce nouvel outil de vigilance fonctionnera au moins jusqu'à la fin du mois de septembre. Les bulletins, diffusés quotidiennement à 17h par Météo France, sont élaborés en collaboration avec l'Office national des forêts (ONF) en s'appuyant sur plus plusieurs paramètres : l'état de sécheresse de la végétation, les températures, le vent et l'humidité de l'air.