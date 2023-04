Risque élevé de sécheresse cet été en Mayenne

Il a plu en mars, mais pas partout et surtout pas assez : avec 75% des nappes à des niveaux modérément bas à très bas, le spectre d'une sécheresse estivale se renforce, notamment pour une cinquantaine de départements qui pourraient connaître une situation pire que l'été dernier. "La situation est assez inquiétante car quasiment toute la France est touchée et on enchaîne les années sèches", en comptant 2019, 2022 et 2023, précise le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), jeudi après la publication de son bilan mensuel.

Selon des cartes de l'organisme diffusées sur les réseaux sociaux, le niveau des nappes phréatiques, chez nous, est à niveau autour de la moyenne ou modérément bas et le risque de sécheresse cet été est considéré comme fort pour le département de la Mayenne. "Les niveaux de cet été dépendront essentiellement des pluies de ces prochaines semaines. Une pluviométrie abondante pourrait garantir des niveaux suffisamment hauts pour éviter des restrictions d’eau" explique le BRGM.