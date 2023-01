Risque feux de forêt en Vaucluse : c'est le moment de débroussailler autour de chez soi

Le débroussaillement est obligatoire pour les propriétaires dans un rayon de 50 kilomètres autour des habitations et pour tous les terrains qui se situent à moins de 200 mètres d'une forêt, d'un bois, de garrigue, de lande ou de maquis. C'est un geste très utile pour limiter la propagation des feux de forêt l'été et c'est en ce moment, en hiver, qu'il est conseillé de s'y pencher.

ⓘ Publicité

"C'est la meilleure période parce que c'est l'hiver, il y a moins de problèmes si on utilise du matériel qui fait des étincelles", explique Dominique Lempereur, le vice-président de l'association départementale des comités communaux feux de forêt de Vaucluse. Un débroussaillement mal fait permet à un feu de prendre de l'ampleur. Sur quelques années, on a vu ici une maison mal débroussaillée qui a brûlé à cause d'un mégot de cigarette jeté à 20 mètres".

Une parcelle correctement débroussaillée à Pernes. © Radio France - Adèle Bossard

"Il a sa maison mais si ça brûle, il n'aura plus rien"

Dominique Lempereur est aussi responsable du comité communal feux de forêt de Pernes-les-Fontaines et a recensé une soixantaine de parcelles sur la commune qu'il faut débroussailler en urgence. Sur l'une d'elles, située dans le quartier de l'Argilouso, "la personne n'a pas fait ses 50 mètres autour de l'habitation. Les pins sont les uns sur les autres, les houpiers, les parties supérieures de l'arbre, se touchent. S'il y a un feu, il passera d'arbre en arbre par les houpiers".

Le propriétaire du terrain en question n'y habite pas en ce moment mais pour Dominique Lempereur, il ne prend pas la mesure du risque. "Il a un terrain, quelque chose qui a une certaine valeur, qu'il pense entretenir un minimum. Mais si ça brûle, il n'aura plus rien", prévient-il. Et il alerte aussi sur la nécessité de dégager le bois mort une fois la parcelle débroussaillée. C'est obligatoire, car le bois laissé au sol sèche et devient un combustible en cas de feu l'été.

Une fois la parcelle débroussaillée, il faut aussi dégager le bois mort, qui ferait un très bon combustible en cas d'incendie. © Radio France - Adèle Bossard