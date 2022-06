Risque incendie : cinq massifs des Bouches-du-Rhône restent fermés au public ce vendredi

En raison du risque incendie qui reste élevé dans le département des Bouches-du-Rhône, cinq massifs forestiers restent fermés au public ce vendredi et les travaux y sont également interdits. Il s'agit des massifs suivants : Montagnette, Alpilles, Chambremont, Sulauze et Castillon.

Les travaux sont également interdits après 13 heures dans neufs autres massifs du département : Concors, Trévaresse, Chaine des Côtes, Les Roques, Lançon, Quatre Termes, Pont de Rhaud, Arbois, Côte Bleue.

Ce jeudi, plus d'une vingtaine de départs de feux ont été recensés dans les Bouches-du-Rhône par les pompiers, dont certains ont provoqué des incendies importants, comme à Vitrolles. Les conditions de lutte ont été rendues difficiles par le contexte météorologique avec une sécheresse et un vent fort. Les pompiers des Bouches-du-Rhône recommandent la plus grande vigilance quant à l’emploi du feu et d’éviter toute imprudence (jets de mégots, travaux…).