Risque incendie : des patrouilles supplémentaires dans les massifs forestiers d'Indre-et-Loire

Même si le risque incendie n'est plus aussi fort que durant les quelques jours de canicule, les autorités de Touraine restent sur leurs gardes. Ce jeudi 28 juillet, les services de l'Etat ont mené une première patrouille conjointe dans le massif forestier de Bourgueil. Une patrouille composée de deux policiers de l'Office français de la biodiversité et de quatre gendarmes.

Parcourir le maximum de chemins forestiers

"L'idée, c'est de parcourir le maximum de chemins forestiers et sensibiliser le maximum de personnes, que ce soit des promeneurs ou des professionnels" explique le capitaine Lepage, commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Chinon. "Et puis ça permet aussi d'être au contact de la population. Il ne faut pas oublier que le gendarme y attache une importance primordiale. C'est l'occasion ici de garder et de cultiver ce contact."

Sur une route étroite au cœur de la forêt communale de Bourgueil, plusieurs véhicules sont arrêtés par la patrouille. Si les automobilistes, tous des locaux, semblent déjà sensibilisés au risque incendie, un petit rappel ne fait pas de mal. "Soyez prudent avec votre véhicule, n'allez pas trop dans les zones fragiles" conseille un policier de l'OFB. Les gendarmes prennent le relais, demandent au conducteur d'ouvrir l'œil sur les comportements suspects ou à risque.

Des patrouilles tout le mois d'août

Car sensibiliser les locaux et les touristes sur le risque incendie, c'est aussi leur demander d'être vigilant vis-à-vis d'autrui. Des randonneurs qui fument, un barbecue trop près de la végétation, des motos dans des chemins couverts d'herbe sèche. Tous ces comportements doivent être signalés pour éviter "une catastrophe." L'opération de prévention sera répétée plusieurs fois au mois d'août, avec des agents en voiture, à pied et en VTT, pour patrouiller même dans les endroits les plus difficiles d'accès.