Risque incendie : l'accès aux forêts et aux bois interdit l'après-midi dans toute la Sarthe

A compter de ce mercredi 3 août 2022, et au moins jusqu'au lundi 8 août inclus, l'accès aux forêts et aux bois est interdit par arrêté préfectoral dans tout le département de la Sarthe. La mesure s'applique de 13h à 22h, dans un contexte de très fort risque d'incendie en raison de la sécheresse.

Le préfet de la Sarthe a pris un arrêté pour interdire l'accès aux forêts et aux bois dans tout le département à compter de ce mercredi 3 août. La mesure s'applique de 13h à 22h, au moins jusqu'au lundi 8 août. Le risque d'incendie est en effet très fort dans le département, frappé par la sécheresse. Dans le secteur Mulsanne-Teloché-Ruaudin, où le feu a détruit 330 hectares mi-juillet, des arrêtés sont déjà en vigueur pour interdire l'accès et ils sont mal respectés.

Ce qui est interdit et ce qui reste autorisé

Dans le détail, l'arrêté préfectoral pris le 2 août prévoit donc l'interdiction d'accès à tous les bois et toutes les forêts du département de la Sarthe l'après-midi, sauf pour les services publics et les propriétaires ou les locataires. Il est interdit d’utiliser du feu, de fumer, de procéder à l’incinération et au brûlage dirigés, de faire des feux de loisirs publics ou privés dans les bois et forêts, ainsi que dans les zones situées à moins de 200 mètres des bois et forêts.

La circulation reste possible sur les routes ouvertes au public, ainsi que dans "les espaces récréatifs ou de loisirs", par exemple pour accéder à un centre équestre. Ainsi, les maisons de l'Eau, de la Forêt et de la Prairie à l'Arche de la Nature au Mans restent ouvertes, de même que la plaine de jeux, mais les espaces boisés sont interdits.

Par ailleurs, les travaux sylvicoles et les activités d'exploitation forestière sont interdits de 13h à 22h, et le chantier doit prévoir des moyens d'extinction. Le débroussaillage routier à moins de 200 mètres d'un bois n'est pas autorisé.