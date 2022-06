Risque incendie : l'accès aux massifs forestiers du Var est interdit à partir de ce mercredi midi

En raiso nde la sécheresse et d'un épisode ventuex annoncé, l’accès aux massifs forestiers du Var est interdit à compter de ce mercredi 8 juin à 12h et toute la journée du jeudi 9 juin.

L’accès aux massifs forestiers du Var est interdit à compter de ce mercredi 8 juin à 12h et toute la journée du jeudi 9 juin, annonce la Préfecture du Var. La sécheresse qui sévit depuis plusieurs semaines dans le Var et l’annonce d’un épisode venteux à partir de ce mercredi après-midi et durant toute la journée de jeudi conduisent en effet à un risque sévère de feu de forêt pour les massifs du département.

Pour prévenir les risques d’incendie, la préfecture informe donc que la pénétration, la circulation et le stationnement dans les massifs forestiers sur l’ensemble du département du Var sont totalement interdits au public .

Pour rappel, tout emploi du feu est strictement interdit du 1er juin au 30 septembre dans les massifs forestiers. Lors de travaux en forêt ou en lisière de forêt, il est primordial de mettre en œuvre des mesures de prévention comme des extincteurs, notamment lors de l’utilisation de matériel pyrogène ou générant des étincelles.

Ces derniers jours, de nombreux incendies de végétation sont à déplorer et nécessitent de multiples interventions de la part des sapeurs-pompiers. "La responsabilité des personnes à l’origine d’un feu de forêt sera recherchée", précise la préfecture du Var.