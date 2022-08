Risque incendie : les bois et forêts de la Sarthe désormais interdits toute la journée

En raison du passage du risque incendie au niveau "très sévère" en Sarthe, le préfet prend un nouvel arrêté. L'accès aux bois et aux forêts de tout le département sera interdit 24h/24 à compter du jeudi 11 août, et au moins jusqu'au 16 août.

Le niveau risque incendie passe un cran supplémentaire en Sarthe : il est désormais au niveau "très sévère". En conséquence, le préfet de la Sarthe prend un nouvel arrêté qui interdit désormais l'accès aux bois et aux forêts du département toute la journée, et non plus seulement de 13h à 22h. La mesure entre en vigueur ce jeudi 11 août, au moins jusqu'au 16 août.

Les travaux forestiers interdits

Les activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de carbonisation et sciage mobile sont temporairement interdites, précise l'arrêté préfectoral.

Certaines activités restent autorisées :

la circulation sur les routes ouvertes au public

l'accès pour les propriétaires, locataires et leurs représentants et pour les services publics

les espaces récréatifs ou de loisirs situés à proximité directe ou au sein de bois et forêts, comme des parkings, des voies d’accès aux campings, aux centres de loisirs ou aux centres équestres.