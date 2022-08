Risque incendie : les promenades en forêt restent interdites dans les Landes

Jusqu'à nouvel ordre, les activités sportives et ludiques sont interdites en forêt dans les Landes, 24h/24. La circulation sur les pistes cyclables n'est autorisée que le matin.

En raison du risque incendie, et alors que les pompiers luttent toujours contre un immense incendie du Sud-Gironde au nord des Landes, la préfète des Landes a décidé ce vendredi 12 août de renforcer la vigilance incendie, qui est au niveau rouge depuis le 2 août dans le département. Toutes les activités ludiques et sportives restent interdites dans les forêts landaises 24h/24 et jusqu'à nouvel ordre. Dit autrement, une simple balade en forêt est interdite. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.

Sur les pistes cyclables traversant les zones forestières, la préfète a décidé de renforcer les mesures de restrictions. Jusqu'au lundi 15 août inclus, la circulation sur les pistes cyclables est interdite entre 12h et minuit. A partir du 16 août, la circulation sera interdite seulement de 14h à 22h.

La circulation sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation et autres sentiers ouverts au public est également interdite de 12h à minuit jusqu'au 15 août inclus (puis de 14h à 22h à partir du 16 août).

Ce vendredi également la préfète François Tahéri a décidé d'interdire tous les feux d'artifices dans les Landes, qu'ils soient publics ou privés. Cette mesure est valable jusqu'au mardi 16 août inclus. Il n'y aura donc pas de feu d'artifice lundi soir, le 15 août, lors de la clôture de la feria de Dax.

Un numéro téléphonique ouvert par la préfecture

Dans ce contexte, la préfecture des Landes ouvre un numéro sur lequel vous pouvez avoir toutes les informations liées à cette vigilance rouge : 05 40 25 40 20.