Risque incendie "sévère" en Creuse

La préfecture de la Creuse appelle à la plus grande vigilance ce week-end du 9 et 10 septembre. Il va faire très chaud et la moindre étincelle pourrait provoquer des incendies.

La préfecture de la Creuse met en garde contre un risque sévère d'incendie ce week-end du 9 et 10 septembre © Radio France - Sophie Peretti Ce n'est pas le moment de jouer avec le feu ! La préfecture de la Creuse appelle à la plus grande vigilance ce week-end du 9 et 10 septembre. Il va faire encore très chaud et la végétation est particulièrement sèche. Dans ces conditions, le risque d'incendie est placé au niveau "risque sévère". La moindre étincelle pourrait avoir de graves conséquences. ⓘ Publicité Des conseils de bon sens Face à ce risque élevé d'incendie, il ne faut prendre aucun risque. Ce n'est pas le moment d'aller faire un barbecue en forêt et encore moins de jeter son mégot de cigarette par la fenêtre de sa voiture. Par ailleurs la préfecture rappelle qu'il est formellement interdit : de faire un feu à moins de 200 mètres d'un bois, d'une forêt du 1er mars au 31 octobre

de brûler à l'air libre des déchets verts ménagers toute l'année En cas d'incendie, un seul réflexe : il faut composer le 18 ou le 112 et attendre si possible l'arrivée des secours. Face au risque "sévère" il est bon de rappeler quelques conseils de bon sens - Capture d'écran