Risque incendie : une vingtaine de massifs toujours fermés ce lundi en Provence

En raison du risque incendie, l’accès, la circulation et la présence sont interdits dans une vingtaine de massifs en Provence ce lundi 31 juillet.

ⓘ Publicité

Les Bouches-du-Rhône sont particulièrement concernées avec la fermeture de 19 massifs sur 25 :

Rougadou

Alpilles

Chambremont

Chaîne des Côtes

Lançon

Les Roques

Pont de Rhaud

Quatre Termes

Castillon

Sulauze

Arbois

Côte Bleue,

Étoile

Garlaban

Sainte-Baume

Calanques

Cap Canaille

Grand Caunet

Le massif de la Montagnette reste fermé par arrêté préfectoral jusqu’au 30 juin 2024 inclus.

L’accès est autorisé mais les travaux sont interdits après 13 heures dans six autres massifs : Concors, Sainte-Victoire, Collines de Gardanne, Trévaresse, Montaiguet, Regagnas.

Dans le Var, le massif des Monts Toulonnais est fermé ce lundi (accès, circulation et présence interdits), également pour risque élevé d’incendie. Les massifs des Îles d’Hyères, de la Sainte-Baume, du Haut-Var, de la Corniche des Maures, des Maures, du Centre-Var et de l’Esterel sont en risque sévère. Leur accès est déconseillé et les travaux interdits exceptés les travaux agricole, sylvicole ou présentant un caractère d’intérêt général de 5h à 13h.