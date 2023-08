Risques d'incendie importants en Isère : quel sont les bons comportements à adopter ?

La canicule en Isère renforce la sécheresse et augmente le risque de départ de feu. Ce jeudi 24 août, le Sdis 38 et la préfecture ont classé en risque "très sévère" (cinquième niveau de vigilance sur six) la zone ouest du département. Elle s'étend de Pont de Chéruy jusqu'à Beaurepaire et englobe l'agglomération grenobloise. Le reste de l'Isère est en vigilance "sévère" depuis 14 jours. Les autorités appellent donc à la plus extrême vigilance afin d'éviter tout embrasement.

Carte précisant les niveaux d'aléas en Isère. - Capture d'écran du communiqué de la préfecture.

D'après l'ONF (Office national des forêts), qui patrouille sur les zones à risque pour sensibiliser au risque de départ de feu, neuf incendies sur dix sont d'origine humaine. "On sait que les feux sont très majoritairement d'origine humaine et non naturelle", explique Bruno Rolland, responsable du service forêt à l'ONF de l'Isère. "On a donc la capacité de maîtriser les départs de feu en faisant un travail de prévention auprès des usagers".

"L'apport du feu en forêt, c'est à proscrire !"

Tout simplement, "l'apport de feu en forêt, c'est à proscrire !", rappelle Bruno Rolland. Oubliez tout ce qui est feu au sol, barbecue et encore plus les mégots jetés en forêt. La préfecture de l'Isère a par ailleurs pris un arrêté en 2017, toujours en vigueur sur la période du 15 juin au 15 septembre, qui "interdit de porter et d’allumer du feu, de fumer, de jeter des mégots et tous objets en combustion à l’intérieur et à moins de 200 mètres des bois et forêts".

L'ONF a renforcé son dispositif de patrouilles jusqu'à vendredi 25 août, en faisant passer leur nombre d'une seule à six. Toute infraction constatée peut être punie d'une amende de 135 euros rappelle Bruno Rolland. La préfecture de l'Isère a mis en ligne, via un communiqué, la liste complète des bonnes pratiques à suivre.