Risque d'incendies : à Grenoble, tous les sentiers de la Bastille ferment au public

Face à la sécheresse et au risque d'incendies, la ville de Grenoble ferme à partir de ce samedi 13 août et pendant une semaine les sentiers de la Bastille, du Mont Jalla et du Mont Rachais. Les randonnées sont interdites dans ce secteur et certaines activités, comme la via ferrata, ferment aussi.

La ville de Grenoble prend de nouvelles mesures face à la sécheresse et au risque d'incendies. Le site de la Bastille, un espace naturel particulièrement sensible, ne sera quasiment plus accessible, sauf par le téléphérique, à partir du samedi 13 août à 6h et au moins jusqu'au vendredi 19 août. Les sentiers de la Bastille, du Mont Jalla et du Mont Rachais sont fermés au public, les randonnées interdites et l'accès à la route pour monter au sommet de la Bastille est réservé aux riverains et aux professionnels.

Plusieurs activités fermées

Certaines activités, comme la via ferrata et les sites d'escalade de la Bastille, ferment au public. Seuls les activités du fort et sur le glacis sont maintenues, comme le bivouac, les musées, les restaurants, l'acrobastille et les animations. Le Jardin des Dauphins reste lui aussi ouvert mais seulement en journée.

Le site pourrait complétement fermer

Si la sécheresse s'aggrave, la Ville indique dans son communiqué qu'elle pourra être amenée à fermer entièrement le site de la Bastille, y compris l'accès par le téléphérique. Elle rappelle également qu'il est interdit de fumer, de faire des feux ou des barbecues sur le site.