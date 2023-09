Risques de coupures d'électricité : l'hiver à venir "se présente mieux" que l'an dernier, assure RTE

Il n'y aura à priori pas besoin de racheter des bougies à l'approche de l'hiver cette année. Le risque de coupures d'électricité est beaucoup plus faible pour l'hiver à venir que l'an dernier, a assuré ce mercredi sur franceinfo le président du directoire de RTE, le réseau de transport d'électricité. "On n'est pas sorti complètement de tous les risques en cas de grande vague de froid, mais ça se présente mieux", a assuré Xavier Piechaczyk.

La sobriété des Français a réduit le risque de coupure

L 'an dernier, la France a connu un risque sérieux de coupures en raison de la crise du gaz liée à l'invasion russe en Ukraine, couplée à une production nucléaire très faible. Le gouvernement avait appelé les Français à une grande sobriété. Cette année, le patron de RTE se veut rassurant, notamment en raison de cette sobriété appliquée par les Français, grâce à laquelle "il n'y a pas eu de coupure. Je tiens à remercier les Français parce qu'ils ont été sobres", a affirmé Xavier Piechaczykl.

La situation "se présente beaucoup mieux l'hiver prochain et les suivants", a-t-il poursuivi. "Il y aura plus de nucléaire, d'énergies renouvelables et surtout, ce mouvement de sobriété se prolonge", a-t-il insisté.