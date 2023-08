Risques de feu de forêt : les scouts patrouillent pour la première fois dans le Bas-Rhin

Malgré les pluies de ces derniers jours, le Bas-Rhin reste en alerte sécheresse, et les forêts sont particulièrement surveillées. Alors pour la première fois dans le département, les scouts mettent la main à la pâte pour lutter contre les risques d'incendie, en partenariat avec les bénévoles du réseau de sentinelles de feu de forêt. Des groupes patrouillent tout l'été dans la forêt du château de Wangenbourg, près de Wasselonne dans les Vosges.

Des vigies de la forêt

"Bonjour, nous sommes les scouts de France, en mission de prévention des feux de forêt !" En uniforme rouge au milieu des pins verts, Clémence et son groupe de patrouilleurs arrêtent les randonneurs. En quelques phrases, les jeunes font passer les messages essentiels : "On veut vous rappeler de ne surtout pas allumer de feux, et d'appeler les pompiers ou la police si vous voyez des choses potentiellement dangereuse", explique-t-elle à un jeune couple.

Le petit groupe sillonne la forêt tout les après-midi, le mercredi et le week-end, pour cette mission de prévention. Mais le travail des scouts ne s'arrête pas là. Toutes leurs interactions sont soigneusement notées par le poste de contrôle, resté au camp. "Là, on note une discussion à 14h58 avec deux randonneurs, on le rapporte sur la carte, détaille Clovis. Cela nous permettra ensuite de connaître les endroits les plus fréquentés, donc les plus dangereux."

Le dernier maillon de la chaîne se situe à 24 mètres au dessus du sol, tout en haut du donjon du château de Wangenbourg. C'est le poste de la vigie, Louis : "Si je vois de la fumée, je dois tout de suite alerter les sentinelles. Et si je persuadé que c'est du feu, j'appelle les pompiers", explique-t-il, ses jumelles à la main, sans quitter des yeux la forêt en contrebas.

Dispositif très professionel

Un dispositif professionnel qui responsabilise ce groupe de jeunes de 14 à 17 ans venus spécialement de Reims pour l'occasion. Ils sont encadrés par Jeanne Perrin : "Par exemple dans le Bas-Rhin l'année dernière il y a eu entre 6 et 12 départs de feu par jour. C'est énorme. Et pour eux c'était important d'essayer de participer à ça et de se sentir utile pour l'environnement et pour la planète", explique-t-elle.

Des groupes patrouilleront tous les mercredi et tous les week-ends jusqu'à la fin de l'été.