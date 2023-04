Risques incendie : Hermeline Malherbe réclame des moyens supplémentaires à Emmanuel Macron

"Cette sécheresse exceptionnelle (…) est aujourd’hui une catastrophe écologique, demain économique. Je vous sollicite pour éviter qu’elle devienne une catastrophe humaine". C’est avec un ton grave que la Présidente du Département des Pyrénées-Orientales interpelle dans une lettre Emmanuel Macron pour réclamer l’aide de l’Etat afin de mieux lutter contre les incendies.

Hermeline Malherbe demande des moyens pour acquérir un hélicoptère bombardier d’eau lourd en prévention des feux de cet été. "Nous avons déjà financé des postes supplémentaires de pompiers professionnels et de pompiers volontaires. Nous allons avoir un hélicoptère bombardier d’eau (léger) qui va arriver le 1er juin au lieu du 14 juillet… Il nous faut cette fois un hélicoptère bombardier d’eau lourd".

Ce type d’appareil permet de larguer une plus grande quantité d’eau et d’intervenir plus efficacement sur des méga-feux, notamment quand le vent est plus fort. L’élue rappelle que les avions utilisées par le SDIS actuellement, Canadair et Dash, seront amenés à être partagés avec d’autres département en cas de forts incendies, ce qui justifie selon elle le besoin de moyens supplémentaires de la part de l’Etat. "On est dans une situation que personne n’a jamais connue, ni ici, ni dans le reste de la France, c’est pour ça que j’interpelle le Président de la République".

Concernant l’agriculture, la présidente des Pyrénées-Orientales demande la création d’un fonds de solidarité destiné aux agriculteurs pour les aider à compenser les pertes liées à la sécheresse.