Risques d'incendie : les massifs du Tanneron et de l'Estérel interdits d'accès

Les massifs du Tanneron et de l'Estérel sont encore interdits en cette fin de semaine à cause de risques forts d'incendies.

Les jours se suivent et se ressemblent: la canicule et la sécheresse combinées obligent la préfecture des Alpes-Maritimes à interdire pour ce vendredi et sans doute ce week-end l'accès aux massifs forestiers de l'Estérel et du Tanneron. La vigilance "Feux de forêt, risque très sévère 3 sur 4" est activée.

L’accès à ces massifs ainsi que les travaux pouvant générer des étincelles sont donc interdits sur les communes d’Auribeau-sur-Siagne, Mandelieu-la Napoule, Pégomas, Peymeinade, Théoule sur-Mer, Le Tignet.

La semaine dernière lors d'un contrôle, les forces de l'ordre avaient arrêté un cycliste lui demandant de rebrousser chemin. Ce dernier s'était exécuté et avait posté plus tard sur les réseaux sociaux cette interdiction avec un large sourire. Il s'agissait alors de Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour. Ce dernier, qui avait été assimilé à un randonneur à vélo, en rigolait sur son compte Strava.

Le compte Strava de Chris Froome - France Bleu Azur

Notons tout de même et pour rappel, que l'emploi du feu est strictement interdit sur l’ensemble du département des Alpes-Maritimes du 1er juillet au 30 septembre et la plus grande prudence est recommandée aux abords des massifs, préviennent les service de l'État.