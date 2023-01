Risques inondations dans le Var : l'agglomération de Draguignan lance le dispositif Alabri

Mettre "ALABRI" les habitants de la Dracéna en cas d'inondations ! C'est l'objectif du dispositif du même nom lancé ce jeudi par l'agglomération Dracénie Provence Verdon. Après la catastrophe de juin 2010 (25 morts et 1 milliard d’euros de dégâts), mais aussi les inondations de 2011 ou encore de 2019, l'agglomération propose un diagnostic gratuit* de toutes les maisons situées en zones inondables - estimées à 12.000 en Dracénie NDLR - afin de réduire leur vulnérabilité face au risque d'inondations. Les propriétaires reçoivent ensuite une liste de travaux préconisés et finançables à hauteur de 80%.

Khemissi Makabrou vit à Trans-en-Provence, dans une villa située le long de la Nartuby, la rivière qui traverse la Dracénie et qui était sortie de son lit après les pluies torrentielles du 15 juin 2010. Ce jour-là, l'eau s'est engouffrée dans la villa du retraité : "J'ai eu 1 m 80 d'eau dans la maison et 120.000 euros de dégâts, tout a été dévasté" raconte encore très ému le Varois. S'il a de sa propre initiative déjà engagé de nombreux travaux, il est l'un des premiers à bénéficier du dispositif ALABRI : "C'est rassurant de voir qu'on s'occupe des particuliers. Car depuis la catastrophe, j'ai du mal à dormir quand il pleut très fort".

Etat des lieux de la maison par un expert en risque inondation

Un géomètre et une experte en risque inondation font le tour de sa maison pour mesurer toutes les ouvertures par lesquelles l'eau peut entrer dans le logement. Noémie Tachet, mètre laser en main, s'attarde sur les portes, les fenêtres mais aussi toutes les grilles d'aération. Elle reviendra dans quelques jours remettre la liste des travaux conseillés pour réduire les risques : "Il peut être question d'installer des batardeaux, ces barrières anti-inondations, ou des clapets anti-retour sur le réseau d'évacuation des eaux usées. On peut aussi préconiser de remonter le tableau électrique et les prises. On peut également conseiller d'aménager une 'pièce-refuge' pour que la famille soit à l'abri en cas d'une soudaine montée des eaux" détaille l'experte.

L'objectif de ces travaux, qui peuvent donc être subventionnés à hauteur de 80% par le Fonds Barnier, est "d'avoir 10 centimètres d'eau dans la maison au lieu d'un mètre. Nous encourageons donc tous les habitants éligibles au dispositif à se rapprocher de nos services, d'autant que nous les accompagnons aussi sur le plan administratif" indique Alain Caymaris, maire de Trans-en-Provence et vice-président de l'agglomération chargé des risques qui précise aussi que de gros travaux vont avoir lieu dans les mois qui viennent sur la Nartuby avec la création d'une digue et d'une zone d'expansion des eaux.

En plus du diagnostic de leur habitation, les foyers volontaires se verront également remettre un Plan familial de mise en sécurité, un livret rappelant tous les réflexes à avoir en cas de montée des eaux.

Si ce dispositif gratuit vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur le site internet créé spécialement alabri.dracenie.com ou en contactant le cabinet Mayane chargé des diagnostics : alabri.dracenie@mayane.eu ou au 04.22.46.11.85

* Le diagnostic est financé par l'Etat, la Région et l'agglomération Dracénie Provence Verdon jusqu'en 2025. Passé ce délai, le diagnostic, estimé à 1500 euros, sera à la charge des propriétaires.