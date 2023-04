Risques inondations : une consultation publique dans le Gard sur le PAPI3

Le plus grand bassin de rétention d'eau de Nîmes en construction. A terme (vers 2031), on pourra y stocker jusqu'à 1,8 million m3 d'eau. Travaux de protection contre les inondations

Une grande consultation du public est lancée dans le Gard dans le cadre du programme d'investissement PAPI3 sur l'ensemble du territoire. L’EPTB Vidourle (EPTB : Etablissements Publics Territoriaux de Bassin) porte les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) sur son territoire de compétence. Le PAPI Vidourle 3 se déroulera sur la période 2022 – 2028. Un dossier de demande de labellisation a été préparé par l’EPTB Vidourle avec l’appui du bureau d’études EGIS Eau. Ce document fait à présent l’objet d’une consultation du public.

Cette consultation vise donc à vous permettre de vous exprimer sur ce nouveau programme avant son dépôt aux services instructeurs "et ce, afin d’aboutir à un projet partagé et répondant aux attentes du plus grand nombre."

La consultation du public a lieu du 11 au 28 avril 2023

Les dates et lieux de consultation

Quissac (Foyer Désiré Rousset), le mardi 11 avril de 8h30 à 12h00

Aigues Mortes (Salle des mariages), le mardi 11 avril de 14h00 à 17h00

Aimargues (Conseil municipal), le jeudi 13 avril de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Sauve (Espace culturel), le lundi 17 avril de 8h30 à 12h00

St Hippolyte du Fort (Salle de réunion), le lundi 17 avril de 14h00 à 17h00

St Laurent d’Aigouze (Salle du conseil), le mercredi 19 avril de 14h00 à 17h00

Gallargues le Montueux, (Salle des mariages), le jeudi 20 avril de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Marsillargues (Salle Lucie Aubrac), lundi 24 avril de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Sommières (Salle Alexandrie) le mardi 25 avril de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Villetelle (Mairie) le mercredi 26 avril de 15h00 à 18h00

Lunel (Espace Castel), jeudi 27 avril de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Dossier consultable :

- sur le site internet : www.vidourle.org

- au siège : EPTB Vidourle : 216 chemin de Campagne, 30250 SOMMIERES

Avis à transmettre avant le 28 avril 2023 :

- par mail : papi3@vidourle.org

- par courrier : EPTB Vidourle : 216 chemin de Campagne, 30250 SOMMIERES