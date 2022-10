Contre les tempêtes, Noirmoutier va construire des portes anti-submersion

Que faire pour mieux protéger notre littoral contre les tempêtes ? Ce 13 octobre est une journée nationale de la résilience face aux risques naturels et technologiques (en parallèle avec la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes de l’ONU). La Vendée - meurtrie par la tempête Xynthia en mars 2010 - connaît bien ces risques. La presqu'île de Noirmoutier -dont les deux tiers se situent sous le niveau de la mer - va se doter de 3 portes anti-submersion.

3 portes anti-submersion dans les étiers

Le dispositif adopté au printemps par la communauté de communes de Noirmoutier sera présenté pour la première fois en réunion publique ce vendredi soir. Concrètement les trois étiers (du Moulin, de l’Arceau et des Coëfs) qui alimentent les marais et qui constituent des points bas et des zones de vulnérabilité seront dotés de portes de 10 mètres de large et 5 mètres de haut pour celle du Moulin, la plus importante.

Ces portes doivent empêcher la mer de rentrer en cas d'alerte. Clément Rataud

Clément Rataud, directeur du pôle environnement à la communauté de communes de Noirmoutier, précisera ce vendredi l'importance du projet: "Le choix des lieux, du type de portes, toutes ces questions là ont été balayées par une analyse multi critères qui a pris du temps (...) L'objectif est de bien conforter les ouvrages de protection et ces portes doivent empêcher la mer de rentrer en cas d'alerte (...) Elles vont ressembler à des écluses (...) On prend des marge de sécurité, Xyntia était à 4m20 et là les portes et les digues seront portées à 5 mètres".

Clément Rataud directeur du pôle environnement à la communauté de communes de Noirmoutier présente le dispositif de sécurisation du littoral © Radio France - Yves-René Tapon

Le projet de 14 millions d'euros sera financé à 40% par l'Etat. Les travaux qui ne débuteront pas avant 2024 devraient durer 1 an.

