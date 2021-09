Rivière Ardèche : la mise à sec du seuil des Brasseries à Ruoms ne passe pas auprès des riverains

Il ne reste que de la vase et des galets. La rivière Ardèche se retrouve quasiment à sec depuis vendredi 2 septembre. La Préfecture a décidé de mettre à sec le seuil des Brasseries à Ruoms, dans le sud du département. Une brèche a été détectée dessus et le Préfet veut qu'un diagnostic soit réalisé par des experts (de la DREAL notamment) avant de le remettre en eau.

Le seuil des Brasseries à Ruoms, avant la mise à sec - Mathieu Morverand

La décision ne passe pas du tout auprès des riverains. Mathieu Morverand est l'un d'eux : "_On est complètement contre cette démarche parce qu'elle s'est faite sans aucune concertation_, ni avec les riverains que nous sommes, ni avec les élus, ni avec les autres usagers : comme les pêcheurs. On a le sentiment d'avoir été méprisés. C'est un site auquel les habitants sont très attachés, il fait partie du patrimoine local."

La digue existe depuis plusieurs centaines d'années, et les riverains ont peur que les travaux ne soient pas faits rapidement. "_Le seuil dans cet état, exposé à l'air libre, a été fragilisé_. On craint qu'un épisode cévenol, caractérisé par de fortes crues, ne vienne l'endommager encore plus."

Mathieu Morverand craint aussi pour sa maison : "Ces berges tiennent quand même les enrochements sur lesquels sont bâties les fondations de notre maison, et c'est le cas pour une dizaine d'autres riverains", souligne-t-il.

La différence du niveau d'eau de la rivière Ardèche avant et après la mise à sec du seuil © Radio France - Mathieu Morverand

Danger grave et imminent, selon la Préfecture

De son côté, la Préfecture de l'Ardèche attend l'avis d'experts pour organiser une concertation. Selon elle, le danger est actuellement grave et imminent, la mise à sec est donc une mesure de précaution en attendant les résultats de l'étude pour confirmer le danger.

Gérard Marron, le maire de Labeaume, l'une des communes dont les riverains sont concernés, estime que si la décision est tellement contestée c'est parce que les peurs sont profondes : "_Les gens sont soucieux de la pérennité de ce barrage. Quelque part ils se demandent ce qu'il y a derrière_. Tout cela alimente un mécontentement voire une sorte de paranoïa sur l'existence même du barrage. J'ai été très sollicité, sans pouvoir donner de réponse parce que je n'avais que l'arrêté préfectoral d'interdiction de la navigation. Ce qui est logique, vu que c'est une procédure d'urgence, et après tout c'est sûrement le cas vu qu'il y a une brèche dans le barrage. Mais en parallèle, il faut qu'il y ait de la communication et des explications."

Les riverains ont déposé une requête en annulation auprès du tribunal administratif de Lyon pour faire lever cet arrêté et que le seuil soit remis en eau rapidement. Une réunion se tiendra aujourd'hui à 10h à Labeaume pour apporter une solution d'urgence en attendant que de plus gros travaux ne soient entrepris.