Bâtiments, digues, rivière : les aménagements réalisés en Vaucluse depuis les inondations de 1992

Le 22 septembre 1992, les inondations dans le Haut-Vaucluse font 46 morts et plusieurs disparus. Un camping et un lotissement, installés dans le lit de la rivière à Vaison-la-Romaine, sont emportés par l'Ouvèze. Trente ans plus tard, les règles ont changé et des aménagements ont été réalisés.

Il y a trente ans, le 22 septembre 1992, les pluies torrentielles puis les inondations de l'Ouvèze ravageaient de nombreuses communes du Haut-Vaucluse. L'Ouvèze déborde et emporte tout sur son passage, quarante-six personnes meurent et plusieurs autres sont portées disparues. France Bleu Vaucluse consacre une série de reportages à cette catastrophe et aux leçons qu'ont pu en tirer les habitants, les secours, les autorités. Avec un focus, aujourd'hui, sur la question de l'aménagement du territoire.

À Vaison-la-Romaine, de nombreuses victimes se trouvaient notamment dans le lotissement Théos et au camping 'À Cœur Joie', construits dans le lit de la rivière et totalement emportés par les eaux. Trente ans après les faits, les lieux sont méconnaissables. Le lotissement Théos a été remplacé par un jardin du souvenir et le terrain camping est partagé entre un parc d'accrobranche et un practice de golf.

Et tout près, à la résidence du Moulin de César, les lieux ont aussi été complètement réaménagés. La structure en dur existait déjà en 1992 : à l'époque, le rez-de-chaussée a été inondé par l'Ouvèze, puis recouvert par une épaisse couche de boue. Les propriétaires ont eu l'autorisation de reconstruire, mais avec de nombreux aménagements : "Toutes les chambres sont à l'étage maintenant, et nous avons mis des passerelles, au-dessus du niveau de crue de 1992, pour évacuer", indique Stéphane Roy, l'actuel gérant des lieux, arrivé en 2003.

L'ancienne réception du camping, juste après les inondations de 1992 (à gauche) et aujourd'hui (à droite). © Radio France - Christian Chassé / Adèle Bossard

Après les inondations de 1992, les autorités ont aussi interdit toute construction dans le lit de la rivière. Des systèmes d'alerte ont été développés pour évacuer rapidement les populations. Des précautions suffisantes pour éviter de nouvelles inondations meurtrières, estime Stéphane Roy. "On ne sera pas armé si la nature se met en colère, on l'a vu dernièrement dans la Vésubie, mais je pense qu'il n'y aura pas de pertes humaines, parce qu'on sera prévenus avant, avance-t-il. Il y aura des dégâts matériels et rien ne pourra empêcher l'eau de monter, mais il n'y aura personne".

Le site du Moulin de César, recouvert de boue quelques jours après les inondations de 1992. - © Christian Chassé

Des travaux réguliers dans le lit de l'Ouvèze et sur les digues

Pour limiter les dégâts en cas de nouvelles crues violentes de l'Ouvèze, le Syndicat mixte de l'Ouvèze provençale, le Smop, réalise aussi régulièrement des travaux d'entretien de la végétation le long de la rivière. Depuis 2019, il gère également l'entretien des 30 kilomètres de digues le long de l'Ouvèze en Vaucluse.

Des travaux d'enrochement sont par exemple en cours sur la digue de Bédarrides : ils ont été lancés en urgence en décembre dernier pour stopper l'érosion de l'édifice. "Il y a de la terre qui est partie, avec un risque de déstabiliser les fondations, et éventuellement la digue, le quai voire la route qui se trouve derrière, explique Audrey Ceccaldi, la directrice du Smop. Cet enrochement va donc servir à faire une carapace pour protéger le pied de digue et le pied de berge contre cette érosion".

Des travaux d'enrochement de la digue de l'Ouvèze à Bédarrides (visibles à gauche) ont été réalisés en urgence en décembre. © Radio France - Adèle Bossard

Et les 30 kilomètres de digues gérées par le syndicat sont "toutes dans un état moyen, expose Audrey Ceccaldi. Elles font leur travail et protègent des habitations mais elle manquent d'entretien, elles sont très végétalisées. Et si un arbre de 30 mètres de haut venait à chuter par exemple, il va emporter la moitié de l'ouvrage", prévient-elle. Le maire de Bédarrides, Jean Bérard, tient aussi à alerter les populations sur les risques toujours présents en cas de fortes inondations. "On pourra faire tous les travaux qu'on veut, on ne pourra jamais ériger des barrières de métal de 17 mètres de haut pour empêcher 1992 de se reproduire, affirme le maire. Mais on sait mieux, aujourd'hui, comment les prévenir et comment évacuer les gens".

Le Smop travaille justement avec les élus pour les aider à agir et à prévenir pendant les périodes de vigilance météo. Il prévoit l'installation de trois stations de mesures supplémentaires (à Mollans-sur-Ouvèze sur le ruisseau de l'Eyguemarse, à Violès sur l'Ouvèze et sur la Seille à Courthézon) pour proposer une surveillance encore plus fine et localisée des cours d'eau.

Un appel à l'humilité face aux aléas climatiques

Mais Audrey Ceccaldi, la directrice du Syndicat mixte de l'Ouvèze provençale, appelle à l'humilité face aux aléas climatiques : "On travaille pour que le lit du cours d'eau garde sa capacité d'évacuation en cas de crue d'intensité faible à moyenne. Mais l'épisode de 1992 était complètement cataclysmique et ce genre d'événement démentiel provoque forcément des dégâts, qu'il y ait eu ou pas un entretien des berges. Et dans ce cas, le syndicat travaille surtout sur l'avertissement aux communes, la surveillance des cours d'eau et essayer d'anticiper la gestion de crise pour sauver des vies, tout simplement".