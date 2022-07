Rochefort : des riverains mobilisés face aux pollutions de l'usine NDC Foundry

Malgré une condamnation en justice en 2019, l'usine NDC Foundry de Rochefort continue d'accumuler les dysfonctionnements. Bruits, fumées, odeurs et déchets de métal sont autant de nuisances pour les habitants du quartier de la Vacherie, situé juste derrière l'entreprise.

Au premier regard, on la croirait abandonnée. La fonderie de métal aux parois rouillées et noircies par la fumée fait tache dans le quartier pavillonnaire de la Vacherie, en banlieue de Rochefort. Depuis plusieurs années, riverains et associations environnementales alertent sur la pollution provoquée par cette entreprise de métallurgie NDC Foundry.

L'usine a déjà été mise en demeure en 2016, et condamnée par la justice en 2019 pour le non-respect de nombreuses normes environnementales. Mauvaise gestion des déchets - qui s'accumulent malgré leur forte teneur en plomb - absence de traitement d'une partie des eaux usées, risque de pollution des eaux et des sols... les dysfonctionnements s'accumulent. Pourtant, aucune nouvelle mesure ne semblent avoir été prises pour diminuer les nuisances, alors même que l'entreprise a reçu plusieurs milliers d'euros d'argent public pour engager sa modernisation.

Des bouts de métal dans le jardin

Depuis sa retraite il y a deux ans, Marie et son compagnon habitent dans une charmante maison au volet bleu... à quelques mètres de NDC Foundry. Elle raconte la fumée âcre le matin, les odeurs fortes de rouille qui vous prennent à la gorge, le "dégazage" de l'usine dans la nuit, et les petits morceaux de métal retrouvés dans son potager.

Une expérience partagée par tous

Le témoignage de Marie s'ajoute à celui de ces voisins du quartier de la Vacherie. Des éléments précieux pour la justice, que l'association Pays Rochefortais Alert (PRA), tente de recueillir. Ce dimanche 24 juillet 2022, elle a proposé aux riverains de se retrouver pour échanger.

A l'occasion de la réunion, un voisin a apportée une nappe en plastique de sa terrasse, rugueuse et tachée de rouille... alors qu'elle n'aurait que six mois.

Cette nappe d'extérieur est déjà "polluée" selon son propriétaire, qui l'aurait achetée il y a à peine 6 mois. © Radio France - Sophie PODEVIN

L'association, qui compte quelque 200 membres actifs et 2 000 sympathisants, lutte déjà contre plusieurs entreprises polluantes de la région, comme l'incinérateur d'Echillais ou l'usine de fabrication d'engrais TIMAC AGRO de Tonnay-Charente.

La réunion de l'association Pays Rochelais Alert avec les riverains a attiré une quarantaine de personne malgré les vacances. © Radio France - Sophie PODEVIN

Faire respecter les normes

Les deux co-présidents de Pays Rochefortais Alert', Christian Laporte et Marie-Thérèse Zimmer, déplorent qu'aucun salarié de l'usine ne soit venu à la réunion. "Ce sont les premiers concernés par les risques de pollution" rappellent-ils. Ils ajoutent seulement vouloir faire respecter les normes déjà existantes. Mais pour cela, ils ont besoin de la mobilisation des citoyens.