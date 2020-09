Rochefort : la secrétaire d'État à la biodiversité défend la nature, mais annonce déjà des déceptions

Ce vendredi 4 et samedi 5 septembre, la secrétaire d'État à la biodiversité, Bérengère Abba, a visité la Charente-Maritime. Le vendredi sur l'île Madame, elle a annoncé 300 millions d'euros pour la protection du littoral. Ce samedi, elle a renouvelé la convention avec la LPO, soit 700.000 € par an.

La ligue de protection des oiseaux a tenu son assemblée générale ce samedi 5 septembre à Rochefort. Une assemblée générale en présence de Bérengère Abba, la secrétaire d'état à la biodiversité. Elle a renouvelé la convention pluriannuelle entre l'État et l'association avec environ 700.000 euros par an notamment. Elle a aussi signé un chèque de 200.000 euros pour que la LPO puisse continuer les travaux d'agrandissement de la fonderie royale et abriter tous ses services au même endroit. Elle a aussi annoncé qu'elle va tout faire pour pousser le gouvernement à en faire plus pour la nature.

Le secrétaire d'État ne fait pas non plus une promesse totalement. Elle a aussi prévenu que, parfois, les arbitrages seront décevants. "Le temps de la négociation, de la recherche de consensus, le temps politique est parfois plus long que ce que souhaitent certains militants", assure la ministre. Elle poursuit : "je veux vraiment incarner cette fonction de conciliation de ces enjeux. Il faut mettre autour de la table : les ONG, les associations de protection de l'environnement, avec d'autres acteurs de notre territoire : les chasseurs, les pêcheurs, les acteurs économiques, les agriculteurs, les acteurs du tourisme... _Retrouver ces équilibres ça veut dire qu'on ne peut pas toujours satisfaire toutes les attentes_." En tout cas, elle l'affirme : "je défendrai toujours la nature."

La LPO : un partenaire vigilant

Le message est reçu par le président de la LPO Allain Bougrain Dubourg. Il va donc être un partenaire vigilant. "La visite de la ministre à la biodiversité prouve l'intérêt qu'elle porte à l'action de la LPO. C'est encourageant. Je crois à sa bonne foi. Je pense qu'elle va s'investir pour inverser la situation du moment. Nous, on est là pour l'accompagner dans cette démarche, mais avec la même détermination pour pointer ce qui ne vas pas, et notamment, parfois, le manque de courage", explique Allain Bougrain Dubourg. "On sera attentif à toutes les démarches proposées et les actions conduites", termine-t-il.

La ministre était déjà en Charente-Maritime vendredi sur l'île Madame pour annoncer 300 millions d'euros pour la protection du littoral.