Rochefort : les écologistes dénoncent l'impact environnemental de la patinoire

Les patinoires ont-elles un impact négatif sur l'environnement ? Sans aucun doute, répondent les écologistes. Le groupe Europe Ecologie-Les Verts Les Estuaires dénonce la consommation en eau et en énergie nécessaire à leur fonctionnement, alors que la patinoire de Rochefort vient d'ouvrir.

Elle est installée sur la place Colbert depuis vendredi soir et pour une durée de cinq semaines, une tradition vieille de 20 ans. Il n'est donc pas question de la supprimer assure Gérard Garder, membre du groupe EELV local. L'objectif est avant tout de "susciter le débat".

Des nombres qui devraient parler aux habitants, espère-t-il. "Nous voudrions que les Rochefortais soient conscients de ce que représente une patinoire aujourd'hui."

Pour la majorité des habitants de Rochefort que nous avons interrogés, il paraît inconcevable d'imaginer un hiver sans patinoire dans leur commune. "Culturellement, il n'y a déjà pas grand chose sur Rochefort alors si on enlève la patinoire...", soupire Dominique, installé sur une terrasse juste en face de la patinoire.

Il estime qu'en termes d'écologie, ce n'est pas une priorité. Et sa voisine de table partage son avis. "Je pense qu'on devrait se pencher sur d'autres sujets, qui se déroulent toute l'année, et pas sur cette patinoire qui n'est là que cinq semaines par an", estime Lydie.

Elle demande à ce qu'on laisse "un peu de plaisir aux gens". Et c'est également ce que pense la mairie de Rochefort.

L'adjoint au maire chargé de l'animation, Gérard Pons, ne partage pas l'avis des écologistes locaux. La patinoire est une activité très attractive pour Rochefort selon lui, et c'est ce qui compte le plus.

On fait plaisir à 25 000 personnes chaque année. 25 000 personnes qui viennent patiner. Moi je refuse de tout arrêter parce que l'écologie est là. Dans ce cas, on ne prend plus l'avion, on ne prend plus la voiture. On ne fait plus rien !