Rocher sur la route de Piana : La vie des Deux-Sevi toujours chamboulée depuis le 25 novembre dernier

Plus de voitures mais des cailloux qui roulent... sous les chaussures. Voilà plus de cinquante jours que la route directe entre Piana et Portu est coupée. La route départementale 81 est impraticable au kilomètre 68 depuis qu'un rocher y est tombé.

Ce jeudi, un tir de mines a eu lieu, permettant d'extraire 100 tonnes de minéral dans la masse rocheuse. Mais les artificiers ont encore beaucoup de travail. On attend encore une date de fin des travaux... et ça commence à faire long pour les habitants et la vie de l'ancienne pieve de Sia.

Les géotechniciens à pied-œuvre au pied du rocher sur la route de Piana. © Radio France - Olivier Castel

Mais malgré les difficultés, la solidarité s'organise. En ce moment, par exemple, un chauffeur de taxi rend service à la pharmacie de Portu pour acheminer des médicaments et autres colis.

Le prochain tir de mine sur la masse rocheuse pourrait avoir lieu jeudi prochain. La date de la fin des travaux de déblaiement de la chaussée reste à préciser.