Roland Jourdain va disputer la prochaine Route du Rhum sur un catamaran en fibre de lin

Objectif la Route du Rhum 2022 pour le navigateur finistérien Roland Jourdain. Double vainqueur de l'épreuve, il sera cette fois à bord d'un catamaran en fibre de lin, construit pas sa société Kairos à Concarneau.

Roland Jourdain a déjà remporté deux fois la Route du Rhum, en 2006 et 2010. Il sera à nouveau au départ à St Malo en 2022, mais pour une course différente. Il sera à bord d'un catamaran réalisé par sa société Kaïros, à Concarneau, un bateau éco-conçu à partir notamment de fibre de lin. "Ca fait des années qu'on a commencé à plancher là-dessus avec mon équipe. Les matériaux classiques sont excellents mais c'est du plastique, du pétrole. Je suis persuadé que le lin et le chanvre ont de l'avenir." Kaïros rappelle d'ailleurs sur son site que le Kairlin est usinable, thermoformable mais surtout recyclable et compostable (en compost industriel)

Un catamaran de course éco-questionnant

A St Malo, il ne sera pas sur un Ultim ou un Imoca, mais dans la catégorie Rhum Multi sur un catamaran 5X, dans une version éco-conçue, un bateau "éco-questionnant". Certes la fibre de lin est plus lourde que le carbone, cela oblige son équipe à s'adapter et voir ce qu'il faut alléger.

Alors oui à la performance, oui surtout à la visibilité du projet sur la Route du Rhum, événement très médiatique. "L'objectif n'est pas la ligne d'arrivée de la route du rhum mais le début du "penser autrement", précise le navigateur finistérien.

Montrer que la course au large peut être plus écologique, et montrer l'intérêt de la filière lin, au cœur du savoir-faire de Kaïros. "On a de la chance en France, on a le meilleur lin du monde. 80% du lin français part en Chine pour revenir sous forme de vêtement. Le but est qu'on travaille davantage en Bretagne. J'aimerais bien que le lin revienne par chez nous, dans l'ouest, comme ça a été le cas par le passé."