Romans-sur-Isère : "aucune trace de radioactivité anormale" autour de l'usine Framatome

L'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, a effectué des mesures à proximité de l'usine Framatome de Romans-sur-Isère (Drôme) ce jeudi, après l'incendie de la veille. "Aucune trace de radioactivité anormale" n'a été relevée à ce stade.

Des experts et des véhicules spécialisés de l'IRSN sont arrivés à Romans ce jeudi matin, au lendemain de l'incendie dans un atelier contenant de l'uranium. Dans un communiqué, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire indique que ces experts "ont réalisé des mesures directes de contamination radioactive et de débit de dose gamma ambiant qui n’ont révélé aucune trace de radioactivité anormale".

D'autres analyses sont en cours. Les experts ont réalisé des prélèvements d’herbe, de sol et des frottis à proximité immédiate de l'usine, au sud du site, dans la zone située sous le vent au moment de l’incendie. Ces échantillons sont examinés dans les laboratoires de l'Institut en région parisienne. "Les résultats de ces analyses devraient être disponibles au plus tôt vendredi en fin de journée" précise l'IRSN.