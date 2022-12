Romans-sur-Isère : une prime pour les agents municipaux, pour lutter contre la hausse du prix de l'énergie

C'est une première en France selon la mairie de Romans-sur-Isère. La ville a présenté ce mercredi un nouveau dispositif en lien avec son plan de sobriété énergétique. Elle propose de verser à ses six cents agents une prime de participation si l'objectif de 15% de baisse de consommation d'énergie est atteint en 2023. Une enveloppe globale de 130 000 euros sera alors répartie entre tous les agents en 2024. Pour cela, un plan de 25 actions a été élaboré pour répondre à ces objectifs et améliorer la performance énergétique des bâtiments de la ville.

La prime d'intéressement a fait baisser le taux d'absentéisme des agents et il a permis à la ville de faire une économie d'environ 1 million d'euros.

Cette prime avait été mise en place en 2017 pour lutter notamment contre l'absentéisme et les résultats sont aujourd'hui très satisfaisants. Le taux est aujourd'hui de 6% contre un peu plus de 11% avant l'instauration de cette prime. Si un agent remplit tous les objectifs, il pourra toucher un peu plus de 600 euros par an, en cas bien sûr de zéro absence.