Romans-sur-Isère : environ 60 manifestants ont marché pour le climat

Environ 60 personnes se sont réunies pour une "marche des alternatives" ce samedi 25 septembre devant la mairie de Bourg-de-Péage dans la Drôme. Les manifestants ont marché jusqu'à Romans-sur-Isère, de l'autre côté de la rivière. Ils ont remis à chacune des mairies le dernier rapport du GIEC sur le réchauffement climatique et se sont arrêtés devant plusieurs commerces locaux bio pour montrer les alternatives à la consommation de masse ou à la pollution qui existent aujourd'hui.

Justine, du collectif "Pour Romans", est l'une des organisatrices de la marche : "Des alternatives, il y en a plein ! Des alternatives au déplacement, en faisant du vélo ou de la marche à pied plutôt que prendre la voiture. Des alternatives à l'alimentation : acheter chez les producteurs plutôt qu'en grande surface, des alternatives sociales aussi, pour plus partager, être moins individualiste. Des alternatives à notre consommation : acheter chez Emmaüs dans des friperies plutôt que neuf", détaille-t-elle.

Les manifestants se sont d'abord retrouvés dans le parc à côté de la mairie de Bourg-de-Péage, pour réaliser des affiches © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Pour les manifestants, pour agir, il suffit que chacun fasse quelque chose à son échelle : "Moi j'ai un potager, que je cultive. Je ne suis pas autosuffisante mais c'est déjà un début. _Je fais tous mes produits d'entretien et cosmétiques moi-même, avec des ingrédients naturels_. J'essaie de récupérer le plus de choses possibles, de faire tout ce que je peux moi-même, de m'habiller dans des fripes… L'idée c'est d'être le plus zéro déchet possible", raconte Marie, venue manifester avec sa fille.

Prise de parole devant la mairie de Romans-sur-Isère © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les enfants sont nombreux dans la marche, malgré leur jeune âge, ils se sentent concernés par les enjeux climatiques : "C'est important de manifester pour que la Terre aille mieux, qu'il y ait moins de voiture. Il y a des pesticides de partout, c'est très pollué. Ça m'inquiète beaucoup", confie Mathurin, 10 ans. Bien décidé à changer les choses, il s'est même fait élire au Conseil municipal des jeunes (CMJ) de Romans : "Pour parler d'écologie !" explique-t-il. "Je fais tout le temps du vélo, la voiture on ne la prend que pour les grands voyages. Au CMJ, moi je vais demander qu'il y ait plus de pistes cyclables dans la ville !"