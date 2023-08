Roquebillière : Se baigner à la fraîche dans des bassins bio avec vue sur les montagnes

On peut de nouveau se baigner avec une vue imprenable sur les montagnes de la Vésubie à Roquebillière. Les nouveaux bassins biologiques ont rouvert, ce mardi 15 août, après avoir été partiellement détruits par la tempête Alex. Sept mois de travaux ont été nécessaires pour redonner sa superbe à cet îlot de fraîcheur en pleine montagne.

Les plantes filtrent l'eau

Sur place ce mardi : Eric Ciotti, député, le président du département des Alpes-Maritimes, Ange Ginésy, mais aussi le maire de la commune de Roquebillière : Gérard Manfrédi. Tous ont vanté les mérites d'une telle infrastructure qui respecte l'environnement et qui est accessible à tous : aux familles comme aux aguerris de la nage.

Alors comment sa marche ? L’eau de baignade est propre grâce à des filtrations biologiques et mécaniques. Ces dispositifs traitent l’azote, le phosphore, les matières organiques dissoutes et particulaires ainsi que les microorganismes indésirables. Les plantes en bord de bassins et sur les filtres consomment des éléments nutritifs. Après circulation dans les trois bassins de baignade, l’eau traverse le système de filtration, puis est injectée dans les bassins de pompage ou par la cascade.

Ces nouveaux bassins peuvent aussi accueillir plus de monde : de 140 à 400 baigneurs dans l’eau, de 320 à 700 baigneurs dans la journée. Pour Gérard Manfrédi c'est une nouvelle occasion de relancer l'attractivité économique du territoire après les dégâts laissés par la tempête Alex. Alors tous à l'eau ?