Rosières : le seuil de la Tourasse devra être rouvert

Le tribunal correctionnel de Privas a condamné ce jeudi 17 personnes à 1000 euuros d'amende chacune et 2000 euros de dommages et intérêts pour avoir rebouché le seuil de la Tourasse en septembre 2018 à Rosières . La justice a par ailleurs ordonné la remise en état du site, c'est-à-dire la réouverture de l'ouvrage.

La continuité écologique

En juin 2016, l'Etat fait ouvrir le seuil de la Tourasse. Il s'agit d'une petite digue en V sur la rivière Baume en Sud Ardèche à hauteur de Rosières et Joyeuse. Selon certains habitants du village, elle daterait du début du XVIIème siècle. Elle alimente un petit canal qui servait à irriguer. En 2016, l'Etat fait appliquer la réglementation : il s'agit d'améliorer la continuité écologique des cours d'eau.

Tous les ouvrages anciens et qui ne servent plus doivent être détruits afin de rendre à la rivière son cours naturel et d'éviter au maximum les obstacles. L'objectif est de favoriser la faune : ici l'apron du Rhône, un petit poisson endémique gêné par ce type d'ouvrage. Il s'agit aussi de permettre à la rivière de charrier ses alluvions et galets.

Le tollé des habitants

Les habitants du secteur ne l'entendent pas de cette oreille. Lorsque le seuil est ouvert, la petite retenue d'eau en amont se vide et laisse place à un champ de cailloux pas très esthétique dans cette commune très touristique du Sud Ardèche. Un collectif se forme pour contester cette ouverture. Il y a même une action en justice : on estime que l'Etat a agi en toute illégalité et n'a pas respecté la procédure pour ce type de travaux.

En septembre 2018, le seuil est rebouché par des habitants du secteur : le champ de cailloux est à nouveau recouvert d'eau. Une plainte est déposée : 17 personnes soupçonnés d'avoir mené cette action sont traduites devant le tribunal correctionnel de Privas. Ce sont elles qui ont été condamnées ce jeudi 4 avril.