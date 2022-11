L'association Bouchons 276 attend vos dons : il y a du retard dans la collecte

L'association Bouchons 276 lance une bouteille à la mer : donnez des bouchons ! Chaque année, elle récolte environ 200 tonnes de bouchons, vendus 295 euros la tonne... Avec cet argent, des équipements pour les personnes handicapées sont financés. Mais cette année, il y a du retard ! On est à 140 tonnes environ de récoltées, au lieu de 156 d'habitude à ce stade de l'année.

Dab Delaporte, le président de l'association, explique ce retard par "une perte de réflexe". Il y a aussi le sujet "des bouchons d'eau solidaires". Pourtant, pour lui, ce n'est pas une bonne excuse : "Souvent, le public nous dit oui mais les bouchons d'eau sont solidaires : cependant vous pouvez les enlever ! Il y a aussi plein de choses auxquelles on ne pense pas toujours : panier à cornichon, bouchon à dentifrice, lessive, mousse à raser : c'est très varié ! Il faut penser à tout ce qui est couvercle et bouchons en plastique, et aussi le tube de colle : il ne faut pas hésiter."

Un camion rempli, presque 4000 euros pour l'association

A titre d'exemple, le camion de 13 tonnes que l'on voit se remplir sous nos yeux, à raison de 295 euros la tonne, peut rapporter 3835 euros à l'association. Association, qui en 19 ans d'existence, a versé plus de 800.000 euros à 864 normands. "Ce que l'on nous finance beaucoup, par exemple, ce sont des salles de bains adaptées aux personnes handicapées", résume Dab Delaporte.

Cela peut changer l'existence d'une personne

Trier ses bouchons, et les ramener dans les 500 points de collecte existant en Normandie, ce n'est donc "pas anodin", pour Pierre, un jeune bénévole de 17 ans. "Cela peut changer l'existence d'une personne". Daniel, un autre bénévole, rappelle que le tri des bouchons, "c'est bon pour la planète. Ça évite qu'ils se retrouvent dans la Seine ou dans la mer".

Pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, rendez-vous sur bouchons276.com , dans l'onglet "point de collecte", ou sur les réseaux sociaux de l'association .