Rouen : les 24h motonautiques, c'est terminé

Les 24h motonautiques à Rouen (Seine-Maritime), c'est terminé. La course d'endurance en bateau à moteur sur la Seine, autour de l'Ile Lacroix, qui avait cours depuis 1963 n'aura plus lieu.

Le covid, les problèmes budgétaires et les questions environnementales ont achevé l'événement. La Ville de Rouen vient d'annoncer, ce jeudi, dans un communiqué, qu'elle ne donnerait plus l'autorisation pour cette course et justifie sa décision en raisons des exigences environnementales.

"Le réchauffement climatique, si tragiquement visible cet été à travers des épisodes majeurs et récurrents de canicules, a également des conséquences et nous pousse à agir" est-il écrit. "Ce contexte difficile, dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui, va malheureusement durer. Il impose de faire des choix. C’est la raison pour laquelle la Ville de Rouen a décidé de ne plus délivrer l’autorisation au Rouen Yacht Club d’organiser les 24h motonautiques" précise encore le communiqué.

Deux années d'annulation à cause du Covid

Ces raisons-là, la mairie (coalition socialiste et écologiste) les avaient déjà exprimées aux organisateurs - le Rouen Yacht club - leur demandant de verdir leur événement et de proposer des solutions.

Le Covid est passé par là entre-temps et poussé à l'annulation des éditions 2020 puis 2021. Celle de 2022, quant à elle, a été repoussée deux fois faute de budget cette fois-ci. Les organisateurs l'avaient programmée pour 2023.

Mais finalement, elle n'aura donc pas lieu du tout. "On est très déçu, on ne s'y attendait pas", réagit l'organisateur Gilles Guignard qui dénonce des "prétextes fallacieux".

La 56ème édition en 2019 aura donc été la dernière de ces 24h motonautiques.