Rouen organise sa première convention citoyenne avec 30 habitants tirés au sort

Trente Rouennais ont rendez-vous ce samedi dans la salle du conseil municipal de Rouen (Seine-Maritime) pour la première séance de la convention citoyenne, une nouvelle forme de participation des habitants aux futurs projets de la ville. Deux autres séances en février et en mars permettront de formuler des propositions au conseil municipal sur les thèmes des risques industriels, climatiques et sanitaires.

Des habitants tirés au sort, entourés d'experts

Trente habitants de Rouen, à partir de 16 ans, des jeunes, des actifs, des retraités, venus de quartiers différents, tous tirés au sort et volontaires : voilà le profil des participants à cette convention citoyenne. Sur trois séances jusqu'à la fin du mois de mars, ils vont auditionner des scientifiques, des membres d'associations, ou encore des chefs d'entreprise afin de réfléchir aux risques sanitaires, climatiques et industriels auxquels sera confrontée Rouen dans les années à venir.

Au niveau local, ces risques sont bel et bien là, que l'on pense à l'incendie de l'usine Lubrizol, ou bien, côté climat, aux risques de submersion liée à l'élévation du niveau de la mer. "Les Rouennais sont aussi tout à fait conscients des problèmes liés aux îlots de chaleur, sur les places de la ville en pleine canicule l'été" argumente le maire Nicolas Mayer-Rossignol.

Les trente participants seront entourés d'experts, comme Laurence Tubiana, économiste et diplomate représentante de la France à la COP 21, et marraine de l'opération rouennaise. Elle sera d'ailleurs présente pour la première séance ce samedi 15 janvier.

Une Assemblée citoyenne à venir

Au terme des trois weekends, les trente citoyens sont invités à formuler des propositions sur l'adaptation de la ville aux différents risques, propositions que le conseil municipal s'engage à examiner pour en considérer la faisabilité. La mairie de Rouen suit les exemples de Nantes, Clermont-Ferrand ou encore Grenoble qui expérimentent déjà cette forme de démocratie participative.

Mais avec un nombre plus réduit de participants côté rouennais : seulement trente habitants, et sur seulement trois weekends, contre cinq weekends de réflexion pour les 150 participants grenoblois. "Ce n'est qu'un début", se défend le maire Nicolas Mayer-Rossignol : la convention citoyenne doit laisser place à une Assemblée plus pérenne d'ici la fin de l'année. Elle aura la charge de suivre la mise en application des propositions.