Rouen : si on connectait les jardins pour protéger les hérissons ?

Le hérisson est une espèce protégée depuis 1981, mais un certain nombre d'entre finissent malheureusement sous les roues des voitures. Pour tenter de sécuriser leurs déplacements, la Ville de Rouen et le Groupe Mammalogique Normand vont mettre en œuvre un dispositif baptisé "La route du hérisson" . L'idée est simple, il s'agit de connecter entre eux les jardins publics et privés, pour créer des passages pour les animaux. Il faut savoir que le hérisson se déplace surtout la nuit et peut parcourir entre 1 et 4 kilomètres pour trouver sa nourriture. Mais "il va devoir emprunter forcément les routes, puisqu'on fragmente énormément nos habitats" explique Nicolas Klatka, en charge du programme au GMN. Les clôtures et les grillages notamment empêchent les mammifères de circuler librement entre les propriétés. Ce dispositif prévoit donc de recréer des couloirs de circulation entre les parcelles.

Créer un maillage de corridors biologiques pour les hérissons

Le projet est né à Londres il y a presque 7 ans "à l'initiative d'un bijoutier londonien" raconte Nicolas Klatka. Il s'agit de creuser des trous dans les murets ou dans les grillages des propriétés privées et des jardins publics. Des trous de 15 centimètres de diamètre au ras du sol. Mais cela suppose que les propriétaires acceptent. La Ville et le GMN lancent donc un appel à candidatures jusqu'à la fin du mois de mars. Elle va recenser tous les habitants désireux de participer à ce projet qui entre dans le cadre des actions de la Ville pour préserver la biodiversité. Le hérisson est très utile dans les potagers par exemple, car il mange les vers de terre, les escargots et les limaces.

Une rencontre aura lieu avec les candidats retenus, et la création des passages sera réalisée dans le courant du mois d'avril. Pour déposer votre candidature, il suffit d'envoyer un courriel à routeduherisson@gmn.asso.fr