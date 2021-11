La ville de Rouen lance un plan d'urgence pour la propreté et pour tenter de limiter la prolifération des rats constatée par de nombreux habitants en centre-ville. Une brigade d'intervention va notamment intervenir à compter du 1er trimestre de l'an prochain contre les dépôts sauvages.

Rouen : une brigade d'intervention rapide pour lutter contre les déchets et les rats

Croiser des rats en centre-ville de Rouen c'est assez fréquent pour ne pas dire quotidien pour de nombreux habitants. Sans vouloir parler de "prolifération", la ville de Rouen se dit consciente du sujet et lance donc un plan d'urgence pour la propreté.

Ce plan va notamment passer par la création d'une "brigade d'intervention rapide" pour ramasser les déchets sauvages, déposés hors des poubelles. Deux camions vont sillonner les rues de Rouen "tous les jours, toute la journée du lundi au samedi" explique Kader Chékhémani, l'adjoint au maire en charge de la propreté.

Cette brigade pourra aussi intervenir en cas de signalement des riverains qui constatent des déchets sur la voie publique. L'enjeu c'est la rapidité souligne l'élu car "le déchet attire le déchet. Plus on intervient tôt, plus l'espace est respecté".

La verbalisation des dépôts sauvages

Cette brigade sera assurée par une entreprise extérieure. "L'appel d'offre est lancé" précise Kader Chékhémani pour un montant d'environ 150 000 euros par an. La mise en service est prévue dans le courant du 1er trimestre 2022.

En parallèle, "nous continuerons à verbaliser" les contrevenants prévient l'adjoint. Les amendes pour dépôts sauvages peuvent coûter entre 35 et jusqu'à 1 500 euros en cas de récidive.

De nouvelles poubelles et de nouveaux bacs d'apport volontaire

Par ailleurs, la ville va progressivement remplacer les poubelles et proposer des corbeilles doubles qui permettent le tri des déchets. Elle va aussi changer les bacs d'apport volontaire pour les ordures ménagères et les cartons. "Cela va prendre plusieurs années à l'échelle de la Métropole. L'an prochain 250 nouveaux conteneurs seront installés à Rouen" explique encore Kader Chékémani qui appelle également au civisme de chacun.

"_La collectivité fait son job_, mais il faut aussi que chaque citoyen prenne conscience qu'il faut mettre ses poubelles dans les poubelles et pas à côté. On continuera à faire de la communication et de la pédagogie car la propreté c'est l'affaire de tous", conclut-il.