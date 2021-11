Rouen : une marche pour le climat où les manifestants veulent désormais des actes

Plusieurs marches pour le climat ont eu lieu ce samedi en Seine-Maritime et dans l'Eure, à Louviers, au Havre mais aussi à Rouen. Près de 500 manifestants ont défilé dans les rues rouennaises avec tous le même mot d'ordre : "moins de bla-bla, plus d'actes".

Près de 500 manifestants ont défilé dans les rues de Rouen ce samedi pour crier à l'urgence climatique. Au Havre une trentaine de personnes et à Louviers quatre-vingt ont également manifesté alors que la COP 26 se tient en ce moment à Glasgow en Ecosse. Les manifestants réclament plus d'actes et moins de "bla-bla".

"On attend que le Titanic coule"

"Vous voyez le ridicule de la COP 26, le ridicule de cette COP. Alors en 2070, on nous dit qu'on va commencer à faire quelque chose, c'est se foutre du monde", s'agace Dominique, une rouennaise. Pour elle comme les nombreux manifestants venus défiler dans les rues rouennaises, il est temps d'agir. "Le réchauffement climatique c'est maintenant. Et vous savez quoi, il est déjà trop tard", poursuit-elle.

"C'est par notre mobilisation que nous arriverons à faire reculer le changement climatique", soutient une des manifestantes. "Les actes ne sont pas du tout à la hauteur. Tous les ans l'été on voit les feux qui se multiplient, les inondations. Et donc on sait que l'on va vers la catastrophe. Et on attend que le Titanic coule", témoigne de son côté José.

"Toutes les générations sont concernées par le climat", témoigne une manifestante. © Radio France - Bradley de Souza

Dans son dernier rapport, l'Organisation des Nations unies (ONU) pointe un réchauffement de la planète à +2,7 degrés d'ici la fin du siècle si rien n'est fait. "Le réchauffement climatique ça concerne nous, nos enfants, nos petits-enfants", raconte Gaëtan, militant pour l'ONG Greenpeace. "Depuis trente ans j'entends parler de transition énergétique, c'est bon maintenant il faut arrêter de 'transiter'. Il faut faire", conclut-il.