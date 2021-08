Roule Ma Frite change l'huile de friture en nettoyant biodégradable

Sauver la planète... En mangeant des frites. C'est maintenant possible grâce à l'association Roule Ma Frite 17. Avec l'entreprise Centrale Corse Bio, qui fabrique des savons, ils ont mis au point un nettoyant nautique 100% biodégradable. Son secret : il est fabriqué à base d'huiles de fritures usagées.

400 restaurateurs donnent leur huile à l'association. Sur le modèle du savon de Marseille, fabriqué à base d'huile d'olive, le nettoyant nautique de Roule Ma Frite est, lui, conçu à base d'huiles de frites revalorisées.

On a un partenariat avec des chimistes [l'entreprise Centrale Corse Bio, ndlr], qui ont déposé des brevets permettant de prendre n'importe quelle huile, de la stabiliser, et ensuite de pouvoir la travailler, Patrick Rosset, président de Roule Ma Frite 17

400 restaurateurs donnent leur huile à l'association. Sur l’Île d'Oléron, c'est le cas du restaurant La Terrasse à Boyardville. Arnaud, chef de l'établissement, a décidé de donner une seconde vie à ce déchet liquide :

Avec avec les huiles collectées, le nettoyant nautique créé permet de laver les bateaux sans polluer la mer avec les rejets de produits chimiques. Une aubaine pour Sébastien, le capitaine du bateau de tourisme Ile ou Aile. Bientôt, il pourra récurer le pont de son catamaran sans mettre en danger la vie aquatique :

Nous on nettoie le bateau à l'eau de mer, ce qui est le produit le plus écologique... Le problème c'est qu'après, ça ne brille pas ! Là on nous propose un produit miraculeux et écolo, donc ça nous intéresse énormément !