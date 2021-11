Route du Rhum : le catamaran en lin de Roland Jourdain est construit à La Grande Motte

Les chantiers navals d'Outremer de la Grande Motte (Hérault) travaillent, depuis le début du mois de septembre 2021, sur un gros projet. Ils réalisent le catamaran que Roland Jourdain, navigateur breton à la renommée internationale, pilotera pour l'édition 2022 de la course de la Route du Rhum. En plus, ce bateau est un défi écologique : il va être fabriquer avec de la fibre de lin.

L'enjeu du lin

Ce bateau de 18 mètres de long sera donc composé, en grande majorité, en lin. D'un point de vue environnemental, c'est un matériau intéressant. "Il est 5 à 10 fois moins énergivore que la fibre du verre", estime Roland Jourdain. C'est aussi un matériau local, fabriqué en Normandie.

D'un point de vue technique, les équipes vont devoir innover. Outremer n'a jamais utilisé le lin pour des objets aussi imposants. L'entreprise l'a fait, par exemple, pour fabriquer des éprouvettes. Mais rien à voir avec la taille d'un bateau. Et cette différence n'est pas à négliger... "Le lin absorbe beaucoup l'eau, explique Stéphane Renard, responsable du bureau d'études qui travaille sur le catamaran. Et c'est là que se situe toute la complexité de ce projet!" Pour l'instant, Outremer réalise des expérimentations dans des conditions bien contrôlées.

"On doit tous changer de cap pour sauver la planète" - Roland Jourdain, navigateur Copier

Une collaboration pour et avec Roland Jourdain

Par ailleurs, travailler sur un projet avec le grand Roland Jourdain est une belle opportunité pour les chantiers navals d'Outremer. "C'est un coureur qui a une renommée internationale, rappelle Stéphane Renard. Le bateau aura une visibilité dans l'écosystème du nautisme. C'est extrêmement stratégique." Pour les chantiers navals, les expériences menées dans le cadre de ce projet serviront, sûrement, pour d'autres projets.

Je pense qu'on a tous suivi Roland Jourdain quand on était petit - Maxime Breuzin, ingénieur

Mais ce n'est pas par hasard qu'Outremer a décroché ce projet. Pour Roland Jourdain, l'entreprise est sensible aux questions environnementales, par comparaison avec d'autres chantiers navals. "Il y a 10 ans, quand je parlais de ce projet, les gens pensaient plutôt que j'allais fumer mon chanvre, rit le navigateur. Les regards ont changé, et particulièrement ici. On sent un appétit d'aller ailleurs." Les premiers tests sur l'eau se feront au printemps