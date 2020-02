Royan : 400 à 500 habitants présents ce dimanche pour nettoyer la plage de la Grande Conche

Royan, France

À Royan, plusieurs centaines d'habitants se sont rendus sur la plage pour la nettoyer ce dimanche après-midi. Un événement organisé par la ville de Royan qui proposait à n'importe quelle personne de venir l'aider à nettoyer la plage des déchets. Cela a duré près de trois heures sur les cinq kilomètres de la plage de la Grande Conche, l'une des cinq plages de la ville.

Il faut parfois aller chercher au plus profond, entre les rochers, pour nettoyer au mieux la plage. © Radio France - Yvan Plantey

Une opération qui se veut pédagogique, mais le but de ce grand nettoyage hivernal est double. D'abord, il s'agit de responsabiliser les Royannais, comme Étienette. Elle est venue avec une amie et toutes les deux sont armées de gants et de leur propre poche cartonnée : " C'est bien car on sent les gens motivés et surtout concernés ". À quelques mètres de là, Isabella traine une caisse bleue bien remplie : " J'ai ramassé des bouteilles en plastique et en verre mais aussi du polystyrène mais il y a des choses comme les filets ou les tuyaux qu'on ne peut pas retirer car ils sont coincés sous les rochers. "

Une plage propre pour les touristes estivaux

Ensuite, c'est aussi une sorte d'investissement pour les habitants, d'abord écologique, pour garder une plage propre. Et ensuite touristique : car il s'agit de conserver une bonne image pour cette station balnéaire qui triple de population lors de la saison estivale.

Cette-fois, les pêches les plus prolifiques sont faites sur le sable. © Radio France - Yvan Plantey

À regarder la plage, on voit presque autant d'enfants que d'adultes, tous très motivés. Ce qui est étonnant surtout quand on sait que la moyenne d'âge de la ville tourne autour de la cinquantaine d'années. Mais la question qui se pose également, c'est celle du timing avec les élections municipales qui arrivent dans un mois. " Il n'y a aucun lien ", répond la municipalité de Royan.