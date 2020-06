Royan : baignade interdite par précaution sur trois plages ce mercredi

Impossible de se baigner à la Grande Conche, la plage principale de Royan (Charente-Maritime), depuis ce mercredi midi. La baignade y est interdite, tout comme les activités nautiques, par arrêté municipal, tout comme les plages de Pontaillac et de Foncillon. La baignade est toujours possible sur les plages du Chay et du Pigeonnier. Des prélèvements ont été effectués ce mercredi matin, leurs résultats devraient être connus jeudi matin. Une éventuelle réouverture de la baignade, ou prolongation de son interdiction, sera décidée à partir de 10 heures, jeudi.

L'arrêté a été pris en raison d'une suspicion de mauvaise qualité des eaux de baignade. Une interdiction préventive, au vu des conditions atmosphériques de ces derniers jours, avec des averses et des orages, qui succédaient à un temps très sec. Des conditions qui favorisent l'apparition de matière fécale dans les eaux de baignade. "On observe parfois des débordements de l'eau sur des points où on traite les eaux usées. Et on peut avoir un mélange des eaux", explique Damien Nougues, responsable du service environnement de la mairie. Si la baignade est interdite, les plages sont en revanche toujours accessibles.