Risque de pollution au barrage du Ternay en Ardèche après un incendie dans la Loire

Le feu a pris dans la Loire, mais il a des conséquences jusqu'en Ardèche. Vers 1 heure 30 dans la nuit de lundi à mardi, un atelier de menuiserie a été victime d'un incendie à Saint-Julien-Molin-Molette dans la Loire.

Une cuve de 500 litres de fuel a été endommagée et, selon les pompiers de l'Ardèche, a laissé échapper de l'hydrocarbure dans la rivière qui rejoint le barrage ardéchois du Ternay, sur la commune de Saint-Marcel-lès-Annonay.

Or, il y a un captage d'eau sur cette retenue et, en accord avec la préfecture, les pompiers ont mis en place plusieurs barrages anti-pollution sur le cours d'eau mais aussi à l'entrée du barrage.