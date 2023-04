Rumilly met en place une station provisoire de traitement de l'eau polluée aux PFAS avec des charbons actifs

Il y a cinq mois maintenant, on apprenait cette pollution de l'eau de Rumilly aux "polluants éternels" qui servent notamment dans les revêtements antiadhésifs (et ici, à Rumilly vous êtes servis en la matière). Une cellule de crise a été créée. Ça veut dire quoi ? A quoi sert cette cellule de crise ?

"Nous avons lancé dès la fin de l'année dernière la mise en place d'une station provisoire de traitement par des charbons actifs qui viendront nous aider et soulager l'alimentation d'Annecy par un traitement provisoire sur la nappe de Madrid ", explique le maire de Rumilly Christian Heison © Maxppp

Cette cellule de crise a vocation à gérer le problème dans l'immédiat et aussi à se projeter dans le temps. On a lancé une très grande étude en cohérence avec les services de l'Etat, pour comprendre ce qui se passait en sous-sol chez nous, sur nos nappes phréatiques, où on a trouvé aussi de la présence de PFAS [NDLR : les "péfasse"].

Et puis, plus récemment, on a compris aussi que ces molécules, les plus petites, se déplaçaient par l'air. Les courants d'air peuvent donc emmener ces pollutions ailleurs que sur notre territoire. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières travaille avec nous. On a voté un budget de 350 000 € - ce qui n'est pas rien - pour faire ces analyses. Dans quelques semaines, on aura des résultats, on comprendra comment cette pollution est arrivée, peut-être depuis des années. Mais il nous faut le démontrer, savoir quelle est exactement la zone de pollution pour pouvoir intervenir derrière.

Cette cellule a une autre vocation : prévoir. On peut penser que le prochain été sera également sec, et l'alimentation depuis Annecy sera peut-être en difficulté. C'est pour ça que nous avons lancé dès la fin de l'année dernière la mise en place d'une station provisoire de traitement par des charbons actifs qui viendront nous aider et soulager l'alimentation d'Annecy par un traitement provisoire sur la nappe de Madrid.

Cette station est déjà opérationnelle ?

Malheureusement pas encore parce que ce sont des ouvrages et des infrastructures qu'on ne connaît pas vraiment. On est quasiment dans les premières collectivités à les mettre en place. Donc nous avons trouvé les fournisseurs de ces grandes cuves à charbon actif et le terrain. Tous les jours, on a un compte à rebours. Il faut impérativement que nous soyons au rendez vous au mois de juillet voire août, à la période de sécheresse. C'est tout l'enjeu. En tout cas, on se refuse pour l'instant d'imaginer des mélanges d'eau potable et d'eau "peffacée". Et il faut qu'on trouve de l'eau potable pour l'ensemble de notre population cet été et cette cellule de crise y travaille.

Les habitants s'interrogent et s'inquiètent sur cette eau qu'ils ont bue depuis des années. Est-ce qu'elle présente des risques? Est-ce que vous, en tant que maire et consommateur de cette eau, vous êtes inquiet?

Les services de l'Etat nous ont dit qu'il n'y avait pas ces dernières années des problématiques médicales suffisantes sur notre territoire pour déclencher des enquêtes spécifiques. Ce qui signifie qu'ici dans l'Albanais, même avec la consommation de cette eau, et on ne sait pas depuis combien de temps, c'est le BRGM va nous le dire, mais en tout cas, il n'y a pas de problématique médicale plus importante que sur un autre territoire. Ce qui est plutôt rassurant dans un premier temps. Malgré tout, ça ne rassure pas complètement. En tout cas, pour l'instant, on a stabilisé les choses avec cette eau que l'on distribue de bonne qualité. Le moment viendra effectivement où cette interrogation d'analyses plus poussées sur l'état de santé des habitants viendra inévitablement.

Malgré tout, est ce que vous ne seriez pas favorable à une enquête épidémiologique pour rassurer au moins vos populations ?

On a échangé avec les services de l'Etat. Nous ne pourrons pas lancer nous-mêmes cette étude. C'est une démarche scientifique. Il faut un panel de population représentatif. Il faut un protocole très spécifique, ce sont des mois et presque des années de recherche pour y arriver. Je pense qu'il y aura le moment venu, si le sujet l'impose, sûrement une proposition de réalisation, au moins pour rassurer effectivement les gens.